«Аль-Вахда» хочет арендовать Гуарирапу у «Сочи» с правом выкупа за 4 млн евро (Metaratings)
«Аль-Вахда» хочет арендовать Сауля Гуарирапу у «Сочи».
По информации Metaratings, клуб из ОАЭ сделал предложение по аренде форварда за 550 000 евро с правом выкупа за 4 млн евро.
Ранее сообщалось, что Гуарирапа также интересен «Аль-Насру» из Дубая, а также «Пафосу» и ряду других европейских клубов.
Гуарирапа выступает за «Сочи» с января 2024 года, в прошлом сезоне он играл на правах аренды в ЦСКА. Статистику 22-летнего нападающего можно найти здесь.
