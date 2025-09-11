«Аль-Вахда» хочет арендовать Гуарирапу у «Сочи» с правом выкупа за 4 млн евро (Metaratings)

«Аль-Вахда» хочет арендовать Сауля Гуарирапу у «Сочи».

По информации Metaratings, клуб из ОАЭ сделал предложение по аренде форварда за 550 000 евро с правом выкупа за 4 млн евро.

Ранее сообщалось , что Гуарирапа также интересен «Аль-Насру» из Дубая, а также «Пафосу» и ряду других европейских клубов.

Гуарирапа выступает за «Сочи » с января 2024 года, в прошлом сезоне он играл на правах аренды в ЦСКА. Статистику 22-летнего нападающего можно найти здесь .