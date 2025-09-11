Павлюченко против потолка зарплат в РПЛ: «Министр правильно сказал, не надо его вводить. Надоели разговоры, что футболисты больше всех получают, оставьте их в покое»

Роман Павлюченко выступил против введения потолка зарплат в российском футболе.

В четверг министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Минспорта не планирует вводить потолок зарплат в Мир РПЛ , несмотря на то, что ранее допустил такую возможность.

«Правильно сказал министр, что не надо вводить потолок.

Вообще все эти разговоры, что футболисты больше всех получают, надоели. Не надо лезть в чужие карманы. Оставьте в покое футболистов и их зарплаты», – сказал бывший футболист сборной России.