  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Павлюченко против потолка зарплат в РПЛ: «Министр правильно сказал, не надо его вводить. Надоели разговоры, что футболисты больше всех получают, оставьте их в покое»
Павлюченко против потолка зарплат в РПЛ: «Министр правильно сказал, не надо его вводить. Надоели разговоры, что футболисты больше всех получают, оставьте их в покое»

Роман Павлюченко выступил против введения потолка зарплат в российском футболе.

В четверг министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Минспорта не планирует вводить потолок зарплат в Мир РПЛ, несмотря на то, что ранее допустил такую возможность.

«Правильно сказал министр, что не надо вводить потолок.

Вообще все эти разговоры, что футболисты больше всех получают, надоели. Не надо лезть в чужие карманы. Оставьте в покое футболистов и их зарплаты», – сказал бывший футболист сборной России.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?33785 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
