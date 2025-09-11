Тиаго Алькантара вернулся в «Барселону». В штабе Флика он сосредоточится на тактике и подготовке к тренировкам

Тиаго Алькантара вернулся в «Барселону».

34-летний воспитанник каталонцев, также игравший за «Баварию» и «Ливерпуль», вновь стал помощником главного тренера сине-гранатовых Ханси Флика .

В тренерском штабе «Барсы» Алькантара , помимо прочего, сосредоточится на тактике и подготовке к тренировкам.

Он сегодня приступил к работе на поле. В обязанности бывшего футболиста сборной Испании также входит привнесение своего опыта и видения игры в повседневную работу команды.

Напомним, Тиаго уже работал в тренерском штабе «Барселоны» после назначения Флика в прошлом году – с июля по август.

Фото: fcbarcelona.com