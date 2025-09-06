Тиаго Алькантара вернется в тренерский штаб «Барсы». Он месяц работал там в прошлом году

Тиаго Алькантара вернется в «Барселону».

Бывший полузащитник каталонского клуба снова войдет в тренерский штаб «блауграны», сообщает Cadena SER. Отмечается, что назначение 34-летнего испанца одобрил лично главный тренер команды Ханс-Дитер Флик .

Ожидается, что Алькантара приступит к работе в ближайшие дни.

Напомним, Тиаго уже работал в тренерском штабе «Барселоны» в прошлом году – с июля по август.