Тиаго Алькантара вернется в тренерский штаб «Барсы». Он месяц работал там в прошлом году
Тиаго Алькантара вернется в «Барселону».
Бывший полузащитник каталонского клуба снова войдет в тренерский штаб «блауграны», сообщает Cadena SER. Отмечается, что назначение 34-летнего испанца одобрил лично главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.
Ожидается, что Алькантара приступит к работе в ближайшие дни.
Напомним, Тиаго уже работал в тренерском штабе «Барселоны» в прошлом году – с июля по август.
Нули России с Иорданией – как вам?23719 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
