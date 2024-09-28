Алькантара вернется в «Барселону» в январе. Тренер уехал в Англию до конца года из-за налогов
Тиаго Алькантара возобновит работу в «Барселоне» со следующего года.
Mundo Deportivo передает, что уроженец Италии должен провести оставшуюся часть 2024-го в Англии – это связано с налоговым обязательством. Вероятно, дело касается статуса налогового резидента.
Официально приступить к работе в качестве штатного сотрудника «Барселоны» экс-хавбек сможет с 1 января 2025 года. Пока же он выполняет роль внешнего консультанта.
Тиаго следит за происходящим в «Барселоне» в удаленном режиме и так же общается с сотрудниками и влияет на некоторые решения. В частности, Алькантара занимался потенциальным переходом Стефана Байчетича, однако трансфер сорвался из-за финансового фэйр-плей.
Алькантара покинул штаб Флика. Экс-хавбек провел в «Барселоне» месяц
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
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