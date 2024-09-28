Алькантара вернется в «Барселону» в январе. Тренер уехал в Англию до конца года из-за налогов

Тиаго Алькантара возобновит работу в «Барселоне» со следующего года.

Mundo Deportivo передает, что уроженец Италии должен провести оставшуюся часть 2024-го в Англии – это связано с налоговым обязательством. Вероятно, дело касается статуса налогового резидента.

Официально приступить к работе в качестве штатного сотрудника «Барселоны» экс-хавбек сможет с 1 января 2025 года. Пока же он выполняет роль внешнего консультанта.

Тиаго следит за происходящим в «Барселоне» в удаленном режиме и так же общается с сотрудниками и влияет на некоторые решения. В частности, Алькантара занимался потенциальным переходом Стефана Байчетича , однако трансфер сорвался из-за финансового фэйр-плей.

Алькантара покинул штаб Флика. Экс-хавбек провел в «Барселоне» месяц