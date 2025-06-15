Тиаго Алькантара может вернуться в штаб Флика в «Барсе»

Тиаго Алькантара может снова войти в штаб Ханси Флика в «Барселоне».

Бывший полузащитник «Барселоны», «Баварии», «Ливерпуля» и сборной Испании завершил карьеру прошлым летом. В июле 2024 года он вошел в штаб Флика в «Барсе», а уже через месяц покинул команду.

Как утверждает Diario Sport, Флик и Тиаго поддерживают хорошие отношения со времени совместной работы в «Баварии».

Считается, что прошлым летом испанец помог немцу адаптироваться в «Барселоне» и лучше внедрить идеи Ханси.

Тиаго еще предстоит получить тренерскую лицензию, после чего он может вернуться в штаб Флика .