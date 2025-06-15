Тиаго Алькантара может вернуться в штаб Флика в «Барсе»
Тиаго Алькантара может снова войти в штаб Ханси Флика в «Барселоне».
Бывший полузащитник «Барселоны», «Баварии», «Ливерпуля» и сборной Испании завершил карьеру прошлым летом. В июле 2024 года он вошел в штаб Флика в «Барсе», а уже через месяц покинул команду.
Как утверждает Diario Sport, Флик и Тиаго поддерживают хорошие отношения со времени совместной работы в «Баварии».
Считается, что прошлым летом испанец помог немцу адаптироваться в «Барселоне» и лучше внедрить идеи Ханси.
Тиаго еще предстоит получить тренерскую лицензию, после чего он может вернуться в штаб Флика.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
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