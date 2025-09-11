Дерби «Динамо» – «Спартак» прокомментируют Шнякин и Меламед
Московское дерби «Динамо» – «Спартак» прокомментирует Дмитрий Шнякин.
12 сентября (пятница)
«Рубин» – «Динамо» Махачкала – Роман Титов («Матч Премьер», начало трансляции – 18:55 по московскому времени)
13 сентября (суббота)
«Пари НН» – «Оренбург» – Артем Шмельков («Матч Премьер», 13:55);
«Динамо» Москва – «Спартак» – Дмитрий Шнякин и Михаил Меламед («Матч ТВ», 15:30)
«Ахмат» – «Локомотив» – Константин Генич и Адам Ахмадов («Матч Премьер», 16:40);
«Краснодар» – «Акрон» – Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 19:25);
14 сентября (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Сочи» – Тимур Журавель и Петр Коптев («Матч Премьер», 14:25);
«Балтика» – «Зенит» – Александр Аксенов и Петр Денисов («Матч ТВ», «Матч Премьер», 16:45);
«Ростов» – ЦСКА – Роман Нагучев («Матч Премьер», 19:25).
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости