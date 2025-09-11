0

Дерби «Динамо» – «Спартак» прокомментируют Шнякин и Меламед

Московское дерби «Динамо» – «Спартак» прокомментирует Дмитрий Шнякин.

12 сентября (пятница)

«Рубин» – «Динамо» Махачкала – Роман Титов («Матч Премьер», начало трансляции – 18:55 по московскому времени)

13 сентября (суббота)

«Пари НН» – «Оренбург» – Артем Шмельков («Матч Премьер», 13:55);

«Динамо» Москва – «Спартак» – Дмитрий Шнякин и Михаил Меламед («Матч ТВ», 15:30)

«Ахмат» – «Локомотив» – Константин Генич и Адам Ахмадов («Матч Премьер», 16:40);

«Краснодар» – «Акрон» – Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 19:25);

14 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Сочи» – Тимур Журавель и Петр Коптев («Матч Премьер», 14:25);

«Балтика» – «Зенит» – Александр Аксенов и Петр Денисов («Матч ТВ», «Матч Премьер», 16:45);

«Ростов» – ЦСКА – Роман Нагучев («Матч Премьер», 19:25).

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?33351 голос
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
