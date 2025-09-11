Тюкавин готовится к матчу со «Спартаком», сообщили в «Динамо»

Константин Тюкавин готовится сыграть против «Спартака».

«Динамо» примет красно-белых в субботу в 8-м туре Мир РПЛ .

«Есть видео, новости, Тюкавин участвовал в двусторонке на сборах.

Готовится к игре со «Спартаком », он выступает в матчах против «Спартака» отлично, для нас это будет хорошим подспорьем», – сказал генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров .

Нападающий бело-голубых получил травму крестообразных связок в начале марта, после чего ему провели операцию.