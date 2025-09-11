Тюкавин готовится к матчу со «Спартаком», сообщили в «Динамо»
Константин Тюкавин готовится сыграть против «Спартака».
«Динамо» примет красно-белых в субботу в 8-м туре Мир РПЛ.
«Есть видео, новости, Тюкавин участвовал в двусторонке на сборах.
Готовится к игре со «Спартаком», он выступает в матчах против «Спартака» отлично, для нас это будет хорошим подспорьем», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Нападающий бело-голубых получил травму крестообразных связок в начале марта, после чего ему провели операцию.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости