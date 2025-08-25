Ямаль выложил фото с певицей Никки Николь в ее день рождения – с эмодзи двух сердец. Сообщалось, что у вингера «Барсы» роман с 25-летней аргентинкой
Ламин Ямаль опубликовал фото с певицей, которую считают его девушкой.
18-летний вингер «Барселоны» выложил в сторис инстаграма совместную фотографию с певицей Никки Николь, которой сегодня исполнилось 25 лет. На снимке есть праздничный торт, воздушные шары и цветы. Испанец также добавил к изображению эмодзи с тортом и двумя сердцами.
Ранее сообщалось, что футболиста видели целующимся с аргентинкой. Вскоре после того, как журналист призвал Ямаля и Николь подтвердить роман, девушка выложила ролик под песню The Boy Is Mine («Этот мальчик – мой») и подмигнула в камеру в конце видео.
Фото: инстаграм Ламина Ямаля
Певица Никки Николь в футболке с фамилией Ямаля пришла на матч «Барсы» и «Комо». Сообщалось о романе Ламина с 24-летней аргентинкой
Увольнять ли Семака?44097 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости