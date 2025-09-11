Гендиректор «Динамо» прокомментировал слова Валерия Карпина о готовности уйти.

После поражения от махачкалинского «Динамо» (0:1) в 7-м туре Мир РПЛ Карпин ответил на вопрос о возможной отставке: «А чего нет? Первый раз, что ли?»

«От генерального партнера была реакция. Валерий Георгиевич – наш тренер, мы все вместе работаем над улучшением результата. Это заявление он делал в ответ на вопрос. Вы задали вопрос, он ответил», – сказал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров .

«Динамо » занимает 9-е место в таблице, набрав 8 очков. В субботу бело-голубые сыграют со «Спартаком».