«Мы знаем сильные стороны Холанда, но Исаку не нужно столько моментов, чтобы забить гол. Он главный завершитель атак в АПЛ». Олдридж о нападающих

Джон Олдридж считает, что Александер Исак превосходит Эрлинга Холанда.

Шведский нападающий на этой неделе перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла ».

«Исак, пожалуй, самый главный завершитель атак в Премьер-лиге. Мы все знаем сильные стороны Эрлинга Холанда , но я не думаю, что Исаку нужно так много моментов, чтобы забить гол.

Я видел его в «Реал Сосьедад», и было понятно, что он может стать очень хорошим нападающим. Сейчас он очень хладнокровен.

И будет интересно посмотреть, кто теперь будет бить пенальти за «Ливерпуль ». Мохамед Салах много лет был основным исполнителем, но в последнее время он несколько раз промахивался, а Исак довольно хорошо пробивал пенальти в «Ньюкасле», – отметил экс-форвард «красных».