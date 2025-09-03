«Мы знаем сильные стороны Холанда, но Исаку не нужно столько моментов, чтобы забить гол. Он главный завершитель атак в АПЛ». Олдридж о нападающих
Джон Олдридж считает, что Александер Исак превосходит Эрлинга Холанда.
Шведский нападающий на этой неделе перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла».
«Исак, пожалуй, самый главный завершитель атак в Премьер-лиге. Мы все знаем сильные стороны Эрлинга Холанда, но я не думаю, что Исаку нужно так много моментов, чтобы забить гол.
Я видел его в «Реал Сосьедад», и было понятно, что он может стать очень хорошим нападающим. Сейчас он очень хладнокровен.
И будет интересно посмотреть, кто теперь будет бить пенальти за «Ливерпуль». Мохамед Салах много лет был основным исполнителем, но в последнее время он несколько раз промахивался, а Исак довольно хорошо пробивал пенальти в «Ньюкасле», – отметил экс-форвард «красных».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Liverpool Echo
