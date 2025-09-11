  • Спортс
  • Пепе и Мартинес получили награды от лиги Португалии за вклад в футбол и профессиональные заслуги
Пепе и Мартинес получили награды от лиги Португалии за вклад в футбол и профессиональные заслуги

Пепе и Роберто Мартинес получили награды от лиги Португалии.

Третья церемонии вручения наград Liga Portugal Award прошла в среду на стадионе «Арена Лиги Португалия» в Порту.

Тренеру сборной Португалии Мартинесу, под руководством которого в июне команда выиграла Лигу наций 2025 года, присудили награду «Престиж».

Она вручается выдающимся личностям, связанным с профессиональным футболом, которые на протяжении всей своей карьеры отличились профессионализмом, ценностями и вкладом в этот вид спорта, заслужив международное признание.

Пепе, чемпион Европы и победитель Лиги наций в составе сборной Португалии, был также удостоен награды от лиги.

Данная награда присуждается выдающимся профессионалам португальского профессионального футбола (тренерам, делегатам, игрокам, судьям и другим), которые на протяжении своей карьеры отличились своими заслугами, талантом и мастерством.

Роберто Мартинес присутствовал на мероприятии и получил награду лично, а 42-летний защитник, закончивший игровую карьеру, оставил видеоблагодарность.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Liga Portugal
