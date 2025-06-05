Роберто Мартинес считает, что Витинья заслуживает «Золотой мяч»: «Без сомнения. Он играл важную роль во всех победах «ПСЖ»

Роберто Мартинес считает, что Витинья заслуживает «Золотой мяч».

Главный тренер сборной Португалии ответил на вопрос о том, поддержал бы он кандидатуру полузащитника «ПСЖ » в борьбе за приз лучшему футболисту года.

«Важно то, что Витинья делал в этом сезоне. На мой взгляд – без сомнения [заслуживает]. Это игрок, который играл важную роль во всех победах «ПСЖ».

Я думаю, что благодаря стилю и эффективности Витинья заслуживает получить «Золотой мяч », – сказал Мартинес после матча со сборной Германии в полуфинале Лиги наций (2:1).