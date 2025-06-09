Роналду о Мартинесе: «То, что о нем говорили, было несправедливо, он не заслуживает критики. Роберто подходит сборной, он вкладывает в тренировки и матчи огромную страсть»

Криштиану Роналду поддержал Роберто Мартинеса.

Сборная Португалии под руководством 51-летнего специалиста стала победителем Лиги наций, победив в финале турнира команду Испании (2:2, 5:3 по пенальти).

«Это поколение заслуживает многого, особенно тренер. То, что о нем говорили, было несправедливо. Его часто критиковали, а он этого не заслуживает. Он тот тренер, который подходит сборной. Он вкладывает в тренировки и матчи огромную страсть.

Учитывая то, что он не португалец, я ценю его еще больше. Мы должны уважать его немного больше и позволить ему спокойно работать. После победы в таком турнире, над Германией и Испанией, мы должны отдать должное игрокам и тренерскому штабу», – сказал нападающий сборной Португалии.