Финал Лиги чемпионов-2027 пройдет на стадионе «Атлетико». УЕФА сегодня подтвердит
Финал Лиги чемпионов-2026/27 пройдет на «Метрополитано», домашней арене «Атлетико».
Об этом УЕФА официально объявит сегодня, сообщает COPE.
Стадион в Мадриде вмещает 70 460 зрителей.
На «Метрополитано» уже проходил решающий матч главного еврокубкового турнира – в 2019 году «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0).
Финал Лиги чемпионов-2025/26 состоится в Будапеште на «Пушкаш Арене».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: COPE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости