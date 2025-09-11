Финал Лиги чемпионов-2027 пройдет на стадионе «Атлетико». УЕФА сегодня подтвердит

Финал Лиги чемпионов-2026/27 пройдет на «Метрополитано», домашней арене «Атлетико».

Об этом УЕФА официально объявит сегодня, сообщает COPE.

Стадион в Мадриде вмещает 70 460 зрителей.

На «Метрополитано » уже проходил решающий матч главного еврокубкового турнира – в 2019 году «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0).

Финал Лиги чемпионов-2025/26 состоится в Будапеште на «Пушкаш Арене».