УЕФА разрешил «Барсе» начать выступление в ЛЧ на выезде, чтобы подготовить «Камп Ноу». Все домашние матчи общего этапа должны проходить на одном стадионе
As со ссылкой на Catalunya Radio сообщает, что руководящий орган европейского футбола неофициально удовлетворил запрос «Барселоны» начать выступления в общем этапе Лиги чемпионов с выездного матча – игры 1-го тура пройдут с 16 по 18 сентября.
Таким образом, «Барселона» не будет играть в Лиге чемпионов дома до конца сентября, что позволит клубу подготовить «Камп Ноу» к проведению матчей турнира. В четверг представители УЕФА посетили стадион, на котором ведутся работы по реконструкции.
Отмечается, что команды должны проводить все домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов на одном стадионе – таким образом, «Барселона» должна будет провести все 4 матча этой стадии на «Олимпик Льюис Компанис», если «Камп Ноу» не будет готов принять их. Клуб должен сообщить УЕФА место проведения матчей ЛЧ не позднее 28 августа.