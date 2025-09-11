«Сочи» может арендовать Лукаса Веру у «Аль-Вахды»

«Сочи » ведет переговоры о переходе хавбека «Аль-Вахды» Лукаса Веры .

Стороны обсуждают вариант с арендой 28-летнего аргентинца до конца сезона.

Вера перешел в арабский клуб этим летом после ухода из «Химок», но пока не провел ни одного матча за «Аль-Вахду». В России он также выступал за «Оренбург».

В июне сорвался трансфер Веры в «Локомотив».