«Сочи» может арендовать Лукаса Веру у «Аль-Вахды»
«Сочи» ведет переговоры о переходе хавбека «Аль-Вахды» Лукаса Веры.
Стороны обсуждают вариант с арендой 28-летнего аргентинца до конца сезона.
Вера перешел в арабский клуб этим летом после ухода из «Химок», но пока не провел ни одного матча за «Аль-Вахду». В России он также выступал за «Оренбург».
В июне сорвался трансфер Веры в «Локомотив».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости