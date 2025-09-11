«Болонья» отказалась продать Кастро «Аль-Хилалю» Малкома. У форварда 8 голов в прошлом сезоне Серии А
«Аль-Хилаль» не смог приобрести форварда «Болоньи» Сантьяго Кастро.
Саудовский клуб, за который выступает экс-хавбек «Зенита» Малком, делал предложение о трансфере Кастро, но итальянцы ответили отказом, поскольку считают 20-летнего аргентинца неприкосновенным, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В прошлом сезоне Серии А нападающий забил 8 голов в 36 матчах, став вторым бомбардиром «Болоньи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
