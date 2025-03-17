Месси пропустит матчи Аргентины против Уругвая и Бразилии. Лаутаро, Альварес, Де Поль и Мак Аллистер – в составе сборной

Лионель Месси пропустит предстоящие матчи сборной Аргентины.

Аргентинская команда проведет против Уругвая и Бразилии игры в рамках квалификации ЧМ-2026.

Нападающий «Интер Майами », который был включен в предварительный состав сборной, не примет участие в матчах из-за повреждения .

Состав сборной Аргентины выглядит следующим образом:

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла »), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ ).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм »), Херман Пеccелья («Ривер Плейт»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Факундо Медина («Ланс»), Николас Тальяфико («Лион»).

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Энцо Фернандес («Челси»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Максимо Перроне («Комо»), Бенхамин Домингес («Болонья»), Тьяго Альмада («Лион»).

Нападающие: Николас Гонсалес («Ювентус»), Анхель Корреа («Атлетико»), Нико Пас («Комо»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Лаутаро Мартинес («Интер»).