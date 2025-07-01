Роналду поздравил «Спортинг» со 119-летием: «119 лет гордости Португалии»
Криштиану Роналду поздравил «Спортинг» со 119-летием.
40-летний форвард, ныне выступающий за «Аль-Наср», является воспитанником лиссабонского клуба и провел в нем первые годы профессиональной карьеры.
«119 лет гордости Португалии. Поздравляю, мой «Спортинг», – написал Роналду в соцсетях.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Криштиану Роналду в Х
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