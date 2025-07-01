Роналду поздравил «Спортинг» со 119-летием: «119 лет гордости Португалии»

Криштиану Роналду поздравил «Спортинг» со 119-летием.

40-летний форвард, ныне выступающий за «Аль-Наср », является воспитанником лиссабонского клуба и провел в нем первые годы профессиональной карьеры.

«119 лет гордости Португалии . Поздравляю, мой «Спортинг », – написал Роналду в соцсетях.