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Роналду поздравил «Спортинг» со 119-летием: «119 лет гордости Португалии»

Криштиану Роналду поздравил «Спортинг» со 119-летием.

40-летний форвард, ныне выступающий за «Аль-Наср», является воспитанником лиссабонского клуба и провел в нем первые годы профессиональной карьеры. 

«119 лет гордости Португалии. Поздравляю, мой «Спортинг», – написал Роналду в соцсетях. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Криштиану Роналду в Х
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