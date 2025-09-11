У Ракова травма пятой плюсневой кости, сообщил агент: «Если все пойдет нормально, через три недели вернется в общую группу»

Агент Вадима Ракова рассказал о характере травмы у форварда «Крыльев Советов».

«У Ракова, к сожалению, есть повреждение пятой плюсневой кости. Недели три точно нужно будет приводить ногу в порядок.

Не совсем корректно говорить, что он получил травму во время игры за молодежную сборную, но болевые ощущения проявились там. Потом было проведено обследование, где выявили это повреждение. Пятая плюсневая кость при повреждении может проявить себя со временем, когда это не полный перелом, а частичный.

Сейчас мы говорим о прогнозах врачей. Если все пойдет нормально, Раков через три недели вернется в общую группу», — сказал Владимир Кузьмичев.

В 7 матчах сезона РПЛ 20-летний нападающий забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.