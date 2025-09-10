Вадим Раков: «По технике хотелось быть как Неймар, по удару и менталитету – как Роналду. У Криштиану нет негативных черт, мне кажется»

Вадим Раков рассказал, на кого из игроков хотел быть похожим.

– С кем из игроков прошлого в России или в мире могли бы себя сравнить по универсализму?

– Сложный вопрос. Мне нравится, как играет Неймар. Иногда хотелось быть похожим на него по технике и по обращению с мячом, а по удару и по менталитету – на Роналду . Но по техническому оснащению хотелось бы быть как Неймар – как он двигается в игре, его открывания и обыгрыш один в один. А на кого я похож, не мне решать.

– А если убирать по одной негативной черте из Роналду и Неймара, что бы вы убрали, чтобы собрать идеального футболиста?

– Мне кажется, у Роналду нет негативных черт. А у Неймара... Симуляции его нужно убрать.

– Кто вас мотивировал в детстве?

– Когда был маленький – это Роналду и Месси , тогда я только про них знал. Когда переезжал в Москву, в «Локомотив» – уже узнал про Лоськова и про Сычева . Ну, и про Неймара тоже узнал. С того момента начал следить.

– Есть представители других видов спорта, на которых ориентируетесь с точки зрения психологии победителя?

– Новак Джокович, – сказал нападающий «Крыльев Советов».