«Крылья» подтвердили травму Ракова. Форвард пропустит около месяца
«Крылья Советов» подтвердили травму Вадима Ракова.
Нападающий получил травму во время тренировки молодежной сборной России, сообщает пресс-служба самарского клуба. Ожидается, что полное восстановление футболиста займет около месяца.
В этом сезоне Раков выступает за «Крылья Советов» на правах аренды у «Локомотива». В 7 матчах Мир РПЛ 20-летний форвард забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости