«Крылья» подтвердили травму Ракова. Форвард пропустит около месяца

«Крылья Советов» подтвердили травму Вадима Ракова.

Нападающий получил травму во время тренировки молодежной сборной России, сообщает пресс-служба самарского клуба. Ожидается, что полное восстановление футболиста займет около месяца.

В этом сезоне Раков выступает за «Крылья Советов » на правах аренды у «Локомотива». В 7 матчах Мир РПЛ 20-летний форвард забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.