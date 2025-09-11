  • Спортс
  • Лапочкин об арбитрах: «Начало сезона не могут занести себе в актив. Карасев, Иванов и Левников допускали серьезные ошибки. Может, разочарование, что не судят большие еврокубковые матчи»
1

Лапочкин об арбитрах: «Начало сезона не могут занести себе в актив. Карасев, Иванов и Левников допускали серьезные ошибки. Может, разочарование, что не судят большие еврокубковые матчи»

Сергей Лапочкин оценил работу судей на старте сезона в Мир РПЛ.

— Кого можете выделить из арбитров после 7 туров? Кто войдет в топ‑3 по вашей версии?

— Сложно назвать лучших, потому что наша ведущая возрастная тройка — Карасев, Иванов, Левников — допускала серьезные провалы и ошибки. Мы видели эксперимент в виде назначения Шафеева на центральный матч ЦСКА — «Краснодар», и он тоже провалился. 

Мне кажется, начало сезона арбитры не могут занести себе в актив. Поэтому выделить тройку тех, кто стабильно работает, не могу. Даже одного арбитра назвать не получится. В том сезоне лидером безоговорочно был Левников, рядом с ним не было никого.

— Из молодых кого отметите?

— Целовальникова и Танашева ранее я не знал. И сейчас я могу назвать Танашева перспективным молодым судьей, видно, что есть качество, что он может вырасти в большого арбитра при правильном отношении к делу.

— Много говорят о Егорове.

— Начинал он не очень здорово, было большое количество ВАР‑вмешательств, он принимал неверные решения. В этом году Егор может провести несколько матчей хорошо, а потом допустить необъяснимые ошибки в простых ситуациях. Но это не говорит о том, что он плохой, ему просто не хватает опыта на высоком уровне. Возможно, уже в этом сезоне он будет судить без срывов и стабильно. Он тоже может вырасти в хорошего арбитра.

— Карасев, Иванов, Левников. Их ошибки — из‑за плохой подготовки к матчам?

— Нет, уверен, ни один арбитр РПЛ не выходит судить расслабленным. Просто какая‑то черная полоса, может быть, разочарование, что не судят большие еврокубковые матчи. Не верю, что они потеряли мотивацию, потому что они истинные профессионалы. Однако количество ошибок очень большое, — сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
