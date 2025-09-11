Адли перешел в «Аль-Шабаб» из «Милана» за 8 млн евро
Ясин Адли перешел в «Аль-Шабаб».
Клуб из Эр-Рияда объявил о переходе 25-летнего полузащитника из «Милана».
Ранее сообщалось, что «россонери» получат за трансфер Адли 8 миллионов евро.
В прошлом сезоне Адли выступал за «Фиорентину» на правах аренды. В 26 матчах Серии А француз забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Ео подробная статистика – здесь.
Фото: x.com/AlShabab_EN
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Аль-Шабаба»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости