Адли перешел в «Аль-Шабаб» из «Милана» за 8 млн евро

Ясин Адли перешел в «Аль-Шабаб».

Клуб из Эр-Рияда объявил о переходе 25-летнего полузащитника из «Милана».

Ранее сообщалось, что «россонери» получат за трансфер Адли 8 миллионов евро .

В прошлом сезоне Адли выступал за «Фиорентину» на правах аренды. В 26 матчах Серии А француз забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Ео подробная статистика – здесь .

Фото: x.com/AlShabab_EN