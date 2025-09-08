«Милан» получит 8 млн евро за Адли от «Аль-Шабаба». Контракт хавбека и агентские гонорары пока не согласованы окончательно (GdS)

Ясин Адли пока не дал окончательного согласия на переход в «Аль-Шабаб».

Ранее сообщалось , что «Милан » и саудовский клуб практически договорились о трансфере 25-летнего хавбека. Адли предложен трехлетний контракт с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон – это в три раза больше его нынешнего оклада.

В последние несколько часов был достигнут определенный прогресс по сделке, сообщает La Gazzetta dello Sport. Однако на данный момент нет окончательного соглашения по контракту и агентским гонорарам.

Если трансфер состоится, то «Милан » получит 8 миллионов евро.

По данным Антонио Витиелло, сделка по переходу игрока в «Аль-Шабаб » уже закрыта.

Француз играет за «Милан» с 2022 года. В прошлом сезоне он выступал за «Фиорентину» на правах аренды, забил 4 гола, сделал 6 ассистов, получил 1 желтую и 1 красную карточку в 26 матчах Серии А. Подробная статистика игрока – здесь .