Рабьо попрощался с фанатами «Марселя»: «С первого дня вы приняли меня, несмотря на мое прошлое в «ПСЖ». Было удовольствием защищать цвета «Олимпика»

Адриен Рабьо попрощался с фанатами «Марселя».

Французский клуб выставил полузащитника на трансфер в конце трансферного окна после потасовки с Джонатаном Роу. Рабьо перешел в «Милан ».

«Дорогие болельщики «Марселя», прежде чем начать свое новое приключение в «Милане», я хотел бы обратиться к вам с посланием. С первого дня, когда я прибыл в Мариньян, вы не обращали внимания на мое прошлое в «Пари Сен-Жермен» и сразу приняли меня как марсельца – и так было до самого моего ухода.

На протяжении всего сезона вы поддерживали меня, сопровождали, вдохновляли, аплодировали… вы были неизменной опорой. Я чувствовал этот жар, эту страсть, эту любовь к футболу, которые вами движут и которые делают Марсель городом и клубом, уникальными во Франции.

Я никогда не забуду атмосферу «Велодрома »: песни, тифо и это ваше «Aux armes» (К оружию – Спортс’‘). Радость в моменты празднования и, главное, это неописуемое ощущение, когда забиваешь гол на этом стадионе…

Для меня было огромным удовольствием защищать ваши цвета – цвета «Олимпика Марсель». Спасибо за все, сине-белые», – написал Рабьо в соцсетях.