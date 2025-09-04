  • Спортс
  • Леау, Рабьо и Нкунку с 5 млн в год – самые высокооплачиваемые игроки «Милана», у Модрича – 3,5 млн. Зарплаты клуба сократятся на 0,6% в сезоне-2025/26
10

Леау, Рабьо и Нкунку с 5 млн в год – самые высокооплачиваемые игроки «Милана», у Модрича – 3,5 млн. Зарплаты клуба сократятся на 0,6% в сезоне-2025/26

Опубликованы зарплаты игроков «Милана».

Как передает Calcio e Finanza, фонд заработной платы клуба снизится год от года. В прошлом сезоне «Милан» выплатил игрокам примерно 69,7 млн евро «чистыми», что соответствует около 105,1 млн евро до налогов. 

В сезоне-2025-26 расходы на зарплаты составят около 63,9 млн евро «чистыми» или порядка 104,5 млн евро брутто – на 0,6 млн евро (0,6%) меньше прошлогодних показателей.

Наибольшую зарплату в составе получают Рафаэл Леау, Кристофер Нкунку и Адриен Рабьо – по 5 млн евро «чистыми» за сезон. За ними следуют Рубен Лофтус-Чик, Исмаэль Беннасер, Дивок Ориги и Кристиан Пулишич – по 4 млн евро.

Зарплаты игроков «Милана» в сезоне-2025/26

1-3. Адриен Рабьо – 5 млн евро;

1-3. Рафаэл Леау – 5 млн евро;

1-3. Кристофер Нкунку – 5 млн евро;

4-7. Исмаэль Беннасер – 4 млн евро;

4-7. Рубен Лофтус-Чик – 4 млн евро;

4-7. Дивок Ориги – 4 млн евро;

4-7. Кристиан Пулишич – 4 млн евро;

8-9. Лука Модрич – 3,5 млн евро;

8-9. Фикайо Томори – 3,5 млн евро;

10. Юссуф Фофана – 3 млн евро;

11. Майк Меньян – 2,8 млн евро;

12-15. Ардон Яшари – 2,5 млн евро;

12-15. Самуэле Риччи – 2,5 млн евро;

12-15. Сантьяго Хименес – 2,5 млн евро;

12-15. Первис Эступиньян – 2,5 млн евро;

16. Маттео Габбия – 2 млн евро;

17-18. Страхиня Павлович – 1,7 млн евро;

17-18. Кони де Винтер – 1,7 млн евро;

19. Алексис Салемакерс – 1,3 млн евро;

20. Закари Атекаме – 1 млн евро;

21-22. Ясин Адли – 0,8 млн евро;

21-22. Пьетро Терраччано – 0,8 млн евро;

23. Давид Одогу – 0,5 млн евро;

24. Лоренцо Торрьяни – 0,3 млн евро. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Calcio e Finanza
