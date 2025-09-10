Корзину яиц вручили хавбеку «Кристалл-МЭЗТ» Нартову как лучшему игроку матча с тамбовским «Спартаком» в Кубке
Лучшему игроку матча FONBET Кубка России подарили корзину яиц.
В матче 3-го раунда Пути регионов любительский «Кристалл-МЭЗТ» из Борисоглебска обыграл тамбовский «Спартак» со счетом 1:0. Лучшим игроком матча признали Александра Нартова, забившего единственный гол в матче.
В качестве приза Нартову вручили корзину с яйцами. После матча полузащитник «Кристалл-МЭЗТ» подошел к трибуне и стал раздавать яйца болельщикам.
В следующем раунде команда из Воронежской области сыграет с «Торпедо».
Фото: t.me/russiancup_official
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
