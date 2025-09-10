Глава CBF о 0:1 с Боливией: «Бразилия играла против судей, полиции и болбоев. Это абсурд, такого отношения при игре на высоте 4000 метров не должно быть»

Глава CBF раскритиковал судейство и болбоев после матча с Боливией.

Бразилия уступила Боливии на выезде в матче отбора ЧМ-2026 (0:1).

«Мы приехали играть в футбол, но то, что мы увидели с момента нашего прибытия, было абсолютно антифутбольным. Даже на этой высоте в 4 000 метров мы играли против судей, полиции и болбоев, которые то убирали мячи с поля, то возвращали их обратно. Настоящий хаос. Это не то, чего мы ожидаем от мирового футбола или южноамериканского футбола. Мы хотим развиваться дальше.

Такого отношения, особенно при игре на большой высоте, не должно быть. Надеюсь, КОНМЕБОЛ примет меры, тем более что у нас все зафиксировано на видео. Это абсурд.

Полиция вела себя ужасно по отношению ко всей команде, ко всему тренерскому штабу. Это то, чего мы не ожидаем. Мы тепло встречаем все команды, принимаем их, предоставляем все необходимое, а когда играем за пределами Бразилии, особенно здесь, прием, который мы получаем, просто абсурден. Я возмущен», – заявил президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Самир Шауд.