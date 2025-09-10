Мама Мбаппе о Роналду: «Килиан был очарован им. Говорил: «Я португалец», ходил смотреть матчи Португалии и болеть за Криштиану»
Мама Килиана Мбаппе рассказала о его главных кумирах детства.
– Все началось с Зидана в четыре года. Потом был Криштиану Роналду, когда он перешел в «Манчестер», потом в «Реал Мадрид». Потом были Робиньо, Роналдиньо...
Что касается Криштиану... Килиан считал себя португальцем. Он ходил к отцу подруги смотреть матчи сборной Португалии и болеть за Роналду. Он был очарован и говорил: «Я португалец».
– Сколько ему было лет?
– Очень много. Я не буду говорить возраст, иначе он меня отругает. Но это продолжалось очень долго, – сказала мать и агент Мбаппе Файза Ламари.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
