Мама Мбаппе о Роналду: «Килиан был очарован им. Говорил: «Я португалец», ходил смотреть матчи Португалии и болеть за Криштиану»

Мама Килиана Мбаппе рассказала о его главных кумирах детства.

– Все началось с Зидана в четыре года. Потом был Криштиану Роналду , когда он перешел в «Манчестер », потом в «Реал Мадрид ». Потом были Робиньо , Роналдиньо...

Что касается Криштиану... Килиан считал себя португальцем. Он ходил к отцу подруги смотреть матчи сборной Португалии и болеть за Роналду. Он был очарован и говорил: «Я португалец».

– Сколько ему было лет?

– Очень много. Я не буду говорить возраст, иначе он меня отругает. Но это продолжалось очень долго, – сказала мать и агент Мбаппе Файза Ламари.