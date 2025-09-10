  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мама Мбаппе о Роналду: «Килиан был очарован им. Говорил: «Я португалец», ходил смотреть матчи Португалии и болеть за Криштиану»
15

Мама Мбаппе о Роналду: «Килиан был очарован им. Говорил: «Я португалец», ходил смотреть матчи Португалии и болеть за Криштиану»

Мама Килиана Мбаппе рассказала о его главных кумирах детства.

– Все началось с Зидана в четыре года. Потом был Криштиану Роналду, когда он перешел в «Манчестер», потом в «Реал Мадрид». Потом были Робиньо, Роналдиньо...

Что касается Криштиану... Килиан считал себя португальцем. Он ходил к отцу подруги смотреть матчи сборной Португалии и болеть за Роналду. Он был очарован и говорил: «Я португалец».

– Сколько ему было лет?

– Очень много. Я не буду говорить возраст, иначе он меня отругает. Но это продолжалось очень долго, – сказала мать и агент Мбаппе Файза Ламари.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?28122 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoКилиан Мбаппе
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoМанчестер Юнайтед
logoРобиньо
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoЛа Лига
logoРоналдиньо
Файза Ламари
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoЗинедин Зидан
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе об окружении: «Ты должен быть осторожен, но не впадать в паранойю. Грань очень тонка, тебя могут принять за сумасшедшего. Порой думаешь: «Почему он это говорит? Чего он хочет?»
27сегодня, 08:40
Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии ESPN. Левандовски – 2-й, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Лаутаро – 5-й, Исак – 6-й, Дьокереш – 8-й, Осимхен – 12-й, Роналду – 15-й
454 июня, 15:44
Лишь Мбаппе, Роналду, Ди Стефано и Уго Санчес забивали 30+ голов за «Реал» в Ла Лиге. Криштиану делал это шесть раз
4824 мая, 20:06
Главные новости
Круговой записывал рэп-трек: «Друг говорит: «Сделаем хит, заколлабимся с Люсей Чеботиной». Записались, наложили биты, слушаем – полная хрень получилась»
38 минут назад
Губерниев об уголовном деле Смолова: «Не удивлюсь, если он сядет. Это случай из рубрики «Никогда такого не было и вот опять». Какая-то атмосфера вседозволенности»
1721 минуту назад
Мама Мбаппе: «Килиан страстно любит футбол, у него зависимость! Он много зарабатывает, но не иметь никакой личной жизни – это жертва»
926 минут назад
Мбаппе о том, что он еще не женился: «Каждый строит свою жизнь по-своему. Я исхожу из того, что футбол – вся моя жизнь, хочу извлечь максимум. Только будущее и Бог покажут, прав я или ошибаюсь»
1433 минуты назад
Андрей Мостовой о школе: «В детстве воспринимал это как мучение, самое нелюбимое – зубрежка и домашнее задание. Но это не только уроки, но и подготовка ко взрослой жизни»
1057 минут назад
Экс-судья Кут обвинен в создании непристойного видео с ребенком самой серьезной категории – под нее подпадают ролики с изнасилованиями. Ранее он оскорблял Клоппа и употреблял кокаин
34сегодня, 12:12
Форвард «Ман Сити» Мармуш пропустит матч с «МЮ» из-за травмы колена
6сегодня, 11:58
Данил Круговой: «Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел быть для ребенка старым скуфом. Я еще в детстве говорил маме, что в 18 лет у меня точно будут жена и дети, но не срослось»
77сегодня, 11:46
«Динамо» и Бителло продлили контракт до 2031-го. Объявят до матча со «Спартаком» («СЭ»)
19сегодня, 11:40
Мбаппе о реакции на победу «ПСЖ» в ЛЧ: «Если быстро все проанализировать, можно подумать, что я гребаный неудачник. Нельзя плевать на команду, где есть твои друзья»
11сегодня, 11:22
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о Батракове: «Только благодаря ему «Локомотив» находится рядом с тройкой и может за что-то бороться. Алексей больше, чем полкоманды»
113 минут назад
«Ротор» сыграет с «КАМАЗом». Волгоградцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против челнинцев!
23 минуты назадРеклама
ЦСКА интересовался Стассеном из «Сент-Этьена». Клуб отказался обсуждать трансфер форварда из-за политической обстановки («Чемпионат»)
937 минут назад
Симеоне о Ла Лиге: «Атлетико» пора победить. Мне не достаточно третьего места, это меня не радует»
846 минут назад
Солдатенков перейдет в «Сочи» из «Крыльев» за 100 млн рублей. Защитник подпишет контракт на 3 года (Иван Карпов)
559 минут назад
Барко – лучший игрок «Спартака» в августе. Аргентинец обогнал Мартинса на 1% в голосовании
3сегодня, 12:14
Булыкин о Баринове и «Локо»: «Агенты выкручивают руки клубу, когда у хороших игроков заканчивается контракт. Будет обидно, если он уйдет. Хочу, чтобы Дмитрий встал в один ряд с легендами клуба»
9сегодня, 12:04
Депутат Журова о драке Смолова: «Много вопросов. Известных людей всегда провоцируют – порой это делают, чтобы заработать. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу»
8сегодня, 11:40
Тренер Исландии об отмене гола Гудьонсена: «Конате тяжеловес по сравнению с ним. Возможно, судья был прав, но я сказал ему, что это незначительное нарушение»
1сегодня, 11:32
О «Шахтере» снимут фильм в Голливуде. Его посвятят 2022 году и бесплатному уходу легионеров
11сегодня, 11:23