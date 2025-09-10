  • Спортс
18

Анчелотти о шансах Бразилии выиграть ЧМ-2026: «Такова цель. Уверен, выступим успешно»

Карло Анчелотти уверен, что сборная Бразилии выступит успешно на ЧМ-2026.

«Учитывая игру команды в целом, я абсолютно уверен, что на чемпионате мира мы выступим успешно и будем биться в каждом матче». 

О шансах Бразилии выиграть 6-й титул

«Такова цель. Думаю, мы хорошо выступим на чемпионате мира», – сказал тренер сборной Бразилии после поражения от Боливии (0:1).

5-е место в отборе ЧМ – худший результат в истории Бразилии. В квалификации-2002 команда была третьей

