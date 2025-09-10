  • Спортс
  • «Бавария» пыталась переманить 14-летнего Ямаля у «Барсы» в 2022-м. Мюнхенцы не рискнули заплатить 5 млн евро (Bild)
14

«Бавария» пыталась переманить Ламина Ямаля в 2022 году.

Об этом рассказал шеф футбольного отдела Bild Кристиан Фальк в своей новой книге Transfer-Insider. 

В феврале 2022 года руководители «Баварии» в лице спортивного директора Хасана Салихамиджича и технического директора Марко Неппе прилетели в Мадрид на встречу с тогдашним агентом Ямаля Иваном де ла Пеньей. Стороны собирались обсудить возможный переход в мюнхенский клуб Гави, которого также представлял экс-игрок сборной Испании. 

Неожиданно в ходе разговора представители «Баварии» переключились на 14-летнего Ламина Ямаля, который уже тогда тренировался с основной командой «Барсы». По сведениям Фалька, мюнхенцев настолько впечатлила видеонарезка моментов Ламина, что руководство клуба хотело познакомиться с семьей футболиста и заложить основу для возможного трансфера. 

Кроме того, в то время «Бавария» успешно подписала другого молодого игрока «Барсы» – защитника Адама Азну. Однако через несколько месяцев де ла Пенья объявил Салихамиджичу, что интересы Ямаля теперь представляет Жорже Мендеш.

Португалец сообщил директору «Баварии», что трансфер игрока возможен за сумму около 5 млн евро. В «Баварии» посчитали рискованным шагом инвестировать такую сумму в игрока, не сыгравшего ни одной минуты на взрослом уровне – вопрос был отложен до лета 2023 года, когда Ямалю исполнится 16 лет.  

Однако уже в апреле того года Ямаль дебютировал за «Барсу» в возрасте 15 лет, а в октябре подписал трехлетний контракт с «блауграной» с отступными в миллиард евро. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
