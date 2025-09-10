Андрей Мостовой о том, что Глушенков не верит в депрессию: «Ну это же Макс. Он невероятно своеобразный парень»

Андрей Мостовой отреагировал на слова Максима Глушенкова про депрессию.

– Глушенков говорил, что вообще не понимает людей, которые обращаются к психологам. И не верит в депрессию.

– Ну это же Макс, ха-ха. Он невероятно своеобразный парень.

– Последнее про это – в некоторых европейских клубах существует практика с приглашением командного психотерапевта. Нужно это перенять, как думаешь?

– В России такого вообще никогда не встречал на взрослом уровне. Не знаю. Наверное, если это работает там, то и здесь может быть полезно. Самое главное, как я понял – быть готовым проделать огромную работу над собой, а не думать, что за тебя все сделают, что надо просто сидеть и рассказывать. А так, мне кажется, в футболе обычно эту роль выполняет тренер. Если подойдешь, скажешь, он с тобой поговорит.

– У тебя с Семаком был разговор тогда?

– Я не то чтобы делился проблемой. Пытался просто работать на тренировках, а дома уже разбирался с головой, мыслями. Но разговор у нас был, уже деталей не помню. Сергей Богданович сказал, что нужно усердно работать на тренировках – все придет. Главное, что все разрешилось, – сказал полузащитник «Зенита ».

Андрей Мостовой: «Опыт с психологами был – дважды. И дважды неудачный. 10 тысяч одно занятие стоило. Но это не значит, что у всех так, это нужная история, людям помогает»