  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Мостовой: «Опыт с психологами был – дважды. И дважды неудачный. 10 тысяч одно занятие стоило. Но это не значит, что у всех так, это нужная история, людям помогает»
22

Андрей Мостовой: «Опыт с психологами был – дважды. И дважды неудачный. 10 тысяч одно занятие стоило. Но это не значит, что у всех так, это нужная история, людям помогает»

Андрей Мостовой рассказал, что его опыт обращения к психологам был неудачным.

– Складывается впечатление, что ты очень осознанный и проработанный человек. Часто обращаешься к психологам?

– На самом деле, стараюсь сейчас все как-то сам, через диалог с собой, изучение себя. Но опыт с психологами был – дважды. И дважды неудачный.

– Вообще не помогло?

– Какой-то толчок к разрешению проблемы я получил, но в основном мне помогла семья, родители. И я сам.

– В интервью Александру Дорскому ты рассказывал, что в прошлом году лишился сна на некоторое время. Ты про этот случай?

– Да. Честно, очень тяжело тогда было, я сильно испугался – думал, что со мной это никогда не произойдет. Надлом такой серьезный был. Но я понимал, что, если переборю это, дальше вообще ничего не буду бояться, стану сильнее. Так и случилось – со временем все разрешилось.

– Почему специалист не помог, как думаешь?

– Это был не спортивный психолог – мне кажется, он многое не понимал, что я пытаюсь объяснить. Специалиста мне посоветовали, сам не искал.

– Много денег потратил?

– 10 тысяч одно занятие стоило. Было где-то 8-9 сеансов. Я в любом случае не жалею. Уверен, что это нужная история – людям помогает, надо обязательно обращаться к профессионалам. У меня был неудачный опыт, но это не значит, что у всех так, – сказал полузащитник «Зенита». 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?28491 голос
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАндрей Мостовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Краснодар» пытается загубить карьеру моему сыну. Сашу не отпустят». Отец Кокшарова о предложении «Пари НН»
911 минут назад
Депутат Свищев о драке Смолова: «Федор мог бы превратиться в амбассадора кодекса этики российского спорта. Рассказывал бы юным спортсменам, как важно держать себя в руках»
624 минуты назад
Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Было грустно видеть, что все набросились на такую серьезную тему, как на стейк. Когда все поняли, что я ни при чем, про жертву забыли»
725 минут назад
Команде продаж нужен опытный аккаунт-менеджер, который станет нашим MVP рекламы. Ждем вас в Спортсе’’!
39 минут назадПодкасты
Тоуни о словах Роналду про саудовскую лигу: «Он объездил мир и знает гораздо больше. Для меня она на одном уровне с АПЛ. Мы видели, как «Аль-Хилаль» победил «Сити», здесь умеют играть в футбол»
859 минут назад
РФС не платил за аренду помещений на базе «Новогорск» и не возмещал коммунальные расходы. Недополученный доход – 5,7 млн рублей, заявили в Счетной палате
9сегодня, 13:30
Круговой записывал рэп-трек: «Друг говорит: «Сделаем хит, заколлабимся с Люсей Чеботиной». Записались, наложили биты, слушаем – полная хрень получилась»
12сегодня, 13:15
Губерниев об уголовном деле Смолова: «Не удивлюсь, если он сядет. Это случай из рубрики «Никогда такого не было и вот опять». Какая-то атмосфера вседозволенности»
32сегодня, 13:02
Мама Мбаппе: «Килиан страстно любит футбол, у него зависимость! Он много зарабатывает, но не иметь никакой личной жизни – это жертва»
15сегодня, 12:57
Мбаппе о том, что он еще не женился: «Каждый строит свою жизнь по-своему. Я исхожу из того, что футбол – вся моя жизнь, хочу извлечь максимум. Только будущее и Бог покажут, прав я или ошибаюсь»
19сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев об уголовном деле Смолова: «Не сомневаюсь, что он хороший человек и искренне сожалеет, но наказание должно быть. Иначе общество решит, что одним все можно, а другим – нет»
18 минут назад
Форвард «Уфы» Ортис о кумысе: «После него я сделал дубль – выпью снова перед матчем с «Уралом». Если и в этой игре забью, то это станет традицией перед каждым выходом на поле»
235 минут назад
Нойер о возвращении в сборную: «Меня никто не приглашал, но это даже не вариант. Больше не выступать за Германию было осознанным решением»
147 минут назад
Леонченко о Баринове: «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества. Вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока»
2сегодня, 13:25
Радимов о Батракове: «Только благодаря ему «Локомотив» находится рядом с тройкой и может за что-то бороться. Алексей больше, чем полкоманды»
3сегодня, 13:10
«Ротор» сыграет с «КАМАЗом». Волгоградцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против челнинцев!
1сегодня, 13:00Реклама
ЦСКА интересовался Стассеном из «Сент-Этьена». Клуб отказался обсуждать трансфер форварда из-за политической обстановки («Чемпионат»)
12сегодня, 12:46
Симеоне о Ла Лиге: «Атлетико» пора победить. Мне не достаточно третьего места, это меня не радует»
9сегодня, 12:37
Солдатенков перейдет в «Сочи» из «Крыльев» за 100 млн рублей. Защитник подпишет контракт на 3 года (Иван Карпов)
7сегодня, 12:24
Барко – лучший игрок «Спартака» в августе. Аргентинец обогнал Мартинса на 1% в голосовании
7сегодня, 12:14