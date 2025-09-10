Андрей Мостовой: «Опыт с психологами был – дважды. И дважды неудачный. 10 тысяч одно занятие стоило. Но это не значит, что у всех так, это нужная история, людям помогает»

Андрей Мостовой рассказал, что его опыт обращения к психологам был неудачным.

– Складывается впечатление, что ты очень осознанный и проработанный человек. Часто обращаешься к психологам?

– На самом деле, стараюсь сейчас все как-то сам, через диалог с собой, изучение себя. Но опыт с психологами был – дважды. И дважды неудачный.

– Вообще не помогло?

– Какой-то толчок к разрешению проблемы я получил, но в основном мне помогла семья, родители. И я сам.

– В интервью Александру Дорскому ты рассказывал, что в прошлом году лишился сна на некоторое время. Ты про этот случай?

– Да. Честно, очень тяжело тогда было, я сильно испугался – думал, что со мной это никогда не произойдет. Надлом такой серьезный был. Но я понимал, что, если переборю это, дальше вообще ничего не буду бояться, стану сильнее. Так и случилось – со временем все разрешилось.

– Почему специалист не помог, как думаешь?

– Это был не спортивный психолог – мне кажется, он многое не понимал, что я пытаюсь объяснить. Специалиста мне посоветовали, сам не искал.

– Много денег потратил?

– 10 тысяч одно занятие стоило. Было где-то 8-9 сеансов. Я в любом случае не жалею. Уверен, что это нужная история – людям помогает, надо обязательно обращаться к профессионалам. У меня был неудачный опыт, но это не значит, что у всех так, – сказал полузащитник «Зенита ».