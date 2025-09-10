Анри о сборной Франции: «Мы все знаем, кто будет новым тренером. Я желаю ему всего наилучшего»

Тьерри Анри заявил, что преемник Дидье Дешама в сборной Франции уже определен.

Главный тренер ранее заявил, что покинет национальную команду после чемпионата мира 2026 года. Ожидается, что его место займет Зинедин Зидан .

Анри задали вопрос, нет ли у него желания претендовать на эту должность.

«Не знаю, что ответить.

Мы все знаем, кто будет новым тренером. Вы это знаете, и я это знаю.

Я желаю ему всего наилучшего», – сказал CBS экс-нападающий сборной Франции.

Зидан готовится возглавить сборную Франции. Тренер смотрит Лигу 1 и европейские матчи, делает заметки, у него есть идеи об игре команды (L’Équipe)