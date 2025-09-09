Зидан готовится возглавить сборную Франции. Тренер смотрит Лигу 1 и европейские матчи, делает заметки, у него есть идеи об игре команды (L’Équipe)

Зинедин Зидан готовится возглавить сборную Франции.

Как сообщает L’Équipe, 53-летний специалист настроен сменить Дидье Дешама на посту главного тренера французской сборной после ЧМ-2026.

По словам источника, Зидан следит за Лигой 1, просматривает европейские матчи и не только. При этом тренер делает много заметок и, как утверждается, уже имеет идеи относительно будущей игры сборной Франции.

Напомним, ЧМ-2026 будет последним для Дешама во главе национальной команды. Тренер лично объявил об этом в январе этого года. Дешам работал со сборной с 2012 года и выиграл с ней ЧМ-2018.

Зидан по ходу тренерской карьеры дважды возглавлял «Реал». С мадридским клубом он трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды – Ла Лигу.