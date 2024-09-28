Нойер не вернется в сборную Германии после травмы тер Стегена: «Я ушел по собственному желанию. Марк справится, он хорошо держится»
Мануэль Нойер заявил, что не планирует возвращаться в сборную Германии.
В сентябре травму получил вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Стеген. Он пропустит остаток сезона.
Голкипер «Баварии» Нойер отверг возможность возвращения в национальную команду на фоне этой ситуации.
«Я ушел по собственному желанию. Я также отправил ему голосовое сообщение после операции. Он хорошо держится, учитывая все обстоятельства.
Я очень хорошо знаю, каково это – возвращаться после такой травмы, и я думаю, что Марк определенно справится», – сказал Нойер в эфире Sky Sport.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Kicker
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