Нойер не вернется в сборную Германии после травмы тер Стегена: «Я ушел по собственному желанию. Марк справится, он хорошо держится»

Мануэль Нойер заявил, что не планирует возвращаться в сборную Германии.

В сентябре травму получил вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Стеген . Он пропустит остаток сезона.

Голкипер «Баварии» Нойер отверг возможность возвращения в национальную команду на фоне этой ситуации.

«Я ушел по собственному желанию. Я также отправил ему голосовое сообщение после операции. Он хорошо держится, учитывая все обстоятельства.

Я очень хорошо знаю, каково это – возвращаться после такой травмы, и я думаю, что Марк определенно справится», – сказал Нойер в эфире Sky Sport.