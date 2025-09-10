  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе об окружении: «Ты должен быть осторожен, но не впадать в паранойю. Грань очень тонка, тебя могут принять за сумасшедшего. Порой думаешь: «Почему он это говорит? Чего он хочет?»
25

Мбаппе об окружении: «Ты должен быть осторожен, но не впадать в паранойю. Грань очень тонка, тебя могут принять за сумасшедшего. Порой думаешь: «Почему он это говорит? Чего он хочет?»

Килиан Мбаппе высказался об общении с людьми в повседневной жизни.

– Сколько людей разговаривают с тобой, ничего от тебя не ожидая?

– На этот вопрос сложно ответить, потому что иногда даже тот, кто чего-то от тебя ожидает, может сказать тебе правду. Ты должен быть начеку, но не впадать в паранойю. Нельзя разбрасываться всем подряд. Мир не делится на черное и белое. Нужно защищать себя, но оставаться внимательным.

Иногда я прислушивался к советам вредных людей, но их советы были правильными, поэтому я придерживался их, разрывая отношения. Я всегда прислушиваюсь к тому, что мне говорят, даже если потом я сам решаю, хорошо это или нет. Сужу я сам. Я живу своей жизнью, принимаю неудачи и славу... И сталкиваюсь с последствиями своих действий. 

– Когда ты видишь, что случилось, например, с Полем Погба, это должно заставить тебя задуматься. Могут ли деньги все разрушить?

– Да, это возможно. Чем больше у тебя денег, тем больше у тебя проблем. Некоторые люди не видят, что твоя жизнь меняется; они хотят, чтобы ты был таким же, каким ты был в детстве... Но ты уже не тот, что прежде. У тебя есть ответственность, обязательства, работа и ответственность. Если кто-то пойдет по этому пути вместе с тобой, это будет прекрасная история. Приятно расти, достигать вершин, опираясь на ту же семью и близкие отношения.

Но иногда это не срабатывает, и ты должен знать, как сказать об этом. Это не значит, что связь разорвана, но эти отношения не работают. С этой проблемой сталкиваются многие спортсмены и личности.

Знаем ли мы об этом? Да. Это наше окружение, и мы не можем его изменить. Я фаталистично отношусь к миру футбола, но не к жизни. Жизнь прекрасна. Футбол – такой, какой он есть. Мне нравится говорить, что людям, которые ходят на стадион, повезло, что они «просто» приходят посмотреть шоу и не знают, что происходит за кулисами. Честно говоря, если бы у меня не было этой страсти, мир футбола давным-давно вызвал бы у меня отвращение.

Криштиану Роналду однажды сказал, что без сомнений может доверять только четырем людям.

– Я понимаю. Только что я сказал, что нам не следует впадать в паранойю... Но ты все равно будешь немного ее ощущать. «Зачем он мне это говорит? Чего он хочет от меня? Чего он ожидает от меня?» Есть много «почему». Грань между осторожностью и паранойей очень тонка. Тебя могут принять за сумасшедшего.

Сколько раз я слышал, как люди говорили об игроке: «Он сумасшедший!» Нет, он параноик, потому что вокруг него одни сумасшедшие. Может быть, он встретил прекрасного человека, но до этого у него было 20 встреч с сумасшедшими, так что у него есть сомнения, и это нормально, – сказал нападающий «Реала».

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?27240 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoКриштиану Роналду
logoПоль Погба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гендиректор «Уфы» о том, что игроки пьют кумыс: «История носит юмористический характер. С такой же иронией могу сказать, что будем давать ребятам башкирскую бузу – она еще хлеще»
112 минут назадВидео
МВД об уголовном деле Смолова: «Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке»
1529 минут назад
Мбаппе не считает, что у него есть «придворные»: «Мне посчастливилось заработать много денег, но я никогда не чувствовал, что меня считают королем, что мне говорят «да» на все»
740 минут назад
Смолову может грозить до трех лет тюрьмы по делу о драке в «Кофемании» (SHOT)
3849 минут назад
Андрей Мостовой: «Большинство богатых, знаменитых и востребованных людей – троечники. Пятерки говорят только об умении зубрить, выполнять задания по правилам. А троечник мыслит иначе»
97сегодня, 09:15
«Ювентус» показал 3-й комплект формы на сезон – темно-зеленый с эмблемой в виде зебры и вставками черного, бордового и цвета слоновой кости. Он вдохновлен виноградниками Пьемонта
13сегодня, 08:57Фото
Шансы «Баварии» выиграть Бундеслигу – 61,4%, «Боруссии» – 8,8%, «Байера» – 8,3% (CIES)
10сегодня, 08:51
Батраков признан лучшим игроком июля-августа в РПЛ. Кисляк победил в народном голосовании
27сегодня, 08:16
Сафонов о слухах про уход из «ПСЖ»: «Меня никоим образом это не трогает, я‑то знаю правду. Я поехал в Европу за трудностями, странно их избегать»
34сегодня, 08:12
Ямаль, Мбаппе, Холанд – кого из топов возьмете на первый тур Основы ЛЧ?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Месси с 8 голами впервые в карьере стал лучшим бомбардиром южноамериканской квалификации ЧМ
47 минут назад
Раков выбыл на 3 недели. Форвард «Крыльев» получил травму на тренировке молодежной сборной («Мутко Против»)
323 минуты назад
Хавбек Исландии Йоханнессон об отмене гола против Франции: «Это лишило нас заслуженного очка – просто смешно»
432 минуты назад
Осинькин посоветовал прочитать Коэльо игрокам «Сочи»: «Алхимик» рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной и длинной, но только так достигнешь цели»
3сегодня, 09:08
Депутат Журова об уголовном деле Смолова: «Он сам заинтересован в расследовании. Если Федор невиновен, будет правильнее доказать это официально, чем пытаться объясниться с прессой»
9сегодня, 08:59
«Лужники» и EXEED стали стратегическими партнерами. Компания передала олимпийскому комплексу 20 автомобилей
сегодня, 08:41
Капитан Израиля Даса о стычке с итальянцами после 4:5: «Они были очень эмоциональны – чувствовали, что мы заслужили победу, и пытались спровоцировать»
3сегодня, 08:37
Агент Дркушича: «Ванья остается в «Зените», информация о возможном уходе является ложной»
3сегодня, 08:08
Осинькин о «Сочи»: «Есть баланс молодых россиян и иностранцев. Готовы подстроиться под новый лимит уже сейчас»
3сегодня, 07:59
Кечинов о Джику и Ву в «Спартаке»: «Качественные игроки нужны, но не понимаю, где будет играть Литвинов. Хотел бы, чтобы он набирался опыта, становясь лидером»
13сегодня, 07:47