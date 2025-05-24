Лишь Мбаппе, Роналду, Ди Стефано и Уго Санчес забивали 30+ голов за «Реал» в Ла Лиге. Криштиану делал это шесть раз
Килиан Мбаппе стал одним из 4 игроков «Реала», забивших 30+ голов в Ла Лиге.
Нападающий сделал дубль в игре с «Сосьедадом» (2:0) в заключительном туре. На его счету 31 гол в чемпионате в дебютном сезоне.
Забить 30 голов в Ла Лиге до француза удавалось только Альфредо Ди Стефано, Уго Санчесу (дважды) и Криштиану Роналду (шесть раз).
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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