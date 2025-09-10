Анчелотти о 0:1 в Боливии: «Видел, как Бразилия старалась, играть здесь крайне тяжело. Хотел дать всем игровое время»
Карло Анчелотти оценил поражение сборной Бразилии от Боливии (0:1) в отборе ЧМ-2026.
«Среди положительных моментов – я видел, как команда старалась, играть здесь [в условиях высокогорья] крайне тяжело. Об этом было известно. Игроки прикладывали огромные усилия, матч был очень сложным, трудным как в плане физики, так и техники.
Матч оказался весьма особенным во всех аспектах. Пенальти, назначенный после ВАР… Есть что улучшать».
Об изменениях в составе
«Я хотел дать всем игровое время, поскольку ребята хорошо поработали на этой неделе и здорово сыграли с Чили (3:0). Я хотел задействовать тех, кто хорошо трудился», – сказал тренер сборной Бразилии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
