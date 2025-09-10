5-е место в отборе ЧМ – худший результат в истории Бразилии. В квалификации-2002 команда была третьей

Сборная Бразилии заняла 5-е место в отборе ЧМ – худший результат в ее истории.

В 18 матчах квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке «селесао» набрали 28 очков (51% - антирекордный для них показатель в шести отборочных турнирах в формате 10 команд) и вышли в финальный турнир.

Ранее худшим результатом Бразилии было третье место в квалификации ЧМ-2002, который в итоге завершился ее победой.

В четырех случаях пентакампеоны занимали первые места в отборочных турнирах (ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2018, ЧМ-2022).

Бразилия не участвовала в квалификации ЧМ-1998 как действующий чемпион и в отборе ЧМ-2014 как хозяйка турнира.

По ходу квалификации ЧМ-2026 команду возглавляли Фернандо Диниз и Доривал Жуниор , а в мае этого года тренером «селесао» стал Карло Анчелотти .