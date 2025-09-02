«Аль-Ахли» подписал Гонсалвеса за 9 млн евро. ЦСКА проиграл саудовцам в борьбе за бразильского вингера «Фламенго»

Матеус Гонсалвес Мартинс перешел в «Аль-Ахли».

Ранее сообщалось , что ЦСКА договорился с «Фламенго» о приобретении 70% прав на вингера за 7 миллионов евро, но игрока перехватил саудовский клуб.

Ожидается, что «Аль-Ахли » выплатит 9 миллионов евро и бонусы за 20-летнего футболиста.

Футболист подписал контракт до 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Гонсалвес провел 4 матча за «Фламенго ». С его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: x.com/ALAHLI_FCEN