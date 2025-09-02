«Аль-Ахли» подписал Гонсалвеса за 9 млн евро. ЦСКА проиграл саудовцам в борьбе за бразильского вингера «Фламенго»
Матеус Гонсалвес Мартинс перешел в «Аль-Ахли».
Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился с «Фламенго» о приобретении 70% прав на вингера за 7 миллионов евро, но игрока перехватил саудовский клуб.
Ожидается, что «Аль-Ахли» выплатит 9 миллионов евро и бонусы за 20-летнего футболиста.
Футболист подписал контракт до 2027 года.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии Гонсалвес провел 4 матча за «Фламенго». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/ALAHLI_FCEN
Да
Нет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Аль-Ахли»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости