  • Данил Круговой: «Обидно за матч с «Краснодаром», момент в конце — чистый пенальти. Как можно было добавить всего 6 минут?»
Данил Круговой недоволен судейством в матче ЦСКА – «Краснодар» (1:1).

Игру 7-го тура РПЛ обслуживал арбитр Рафаэль Шафеев.

— В начале сезона ЦСКА в полном порядке, и ты тоже. Или есть поводы огорчаться?

— Лично мне настроение подпортил последний матч ЦСКА с «Краснодаром». Обидно, что упустили возможность победить и вырваться на первое место. Это было важно — ЦСКА давно не уходил на паузу в качестве лидера таблицы. Об этом даже Акинфеев говорил! Реально жалко.

— По матчу ЦСКА — «Краснодар» много вопросов к судье. Есть ощущение, что вам не дали чистый пенальти на последней минуте.

— Вопросов было немало. Моментов пять сходу могу вспомнить. Но судья ошибался в обе стороны. Все уже забыли про первый гол ЦСКА, который не засчитали — обсуждают удаление Кордобы. А момент, про который ты говоришь, мог стать ключевым. По мне — чистый пенальти. Но больше всего меня удивило другое.

— Что?

— Как можно было добавить всего шесть минут?! Удаление, разговоры, просмотр ВАР, замены — это минимум десять минут. Даже футболисты «Краснодара» со мной согласились, — сказал защитник ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
