Экс-игрок «Ростова» Калинин переходит в «Пансерраикос», зарплата – 200-250 тысяч евро в год, отступные – 300 тысяч: «Хочу выйти из зоны комфорта»

Игорь Калинин продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Калинин пополнит состав «Пансерраикоса», занимающего предпоследнее, 13-е, место в таблице Суперлиги Греции.

По данным инсайдера Ивана Карпова, защитник подписал контракт до лета 2026 года с окладом 200-250 тысяч евро в год. В соглашении также прописаны отступные в размере 300 тысяч евро.

Игорь должен вылететь в Грецию в субботу. Ожидается, что он дебютирует за «Пансерраикос » 20 сентября в игре с «Атромитосом».

«Во мне были заинтересованы вице-президент и главный тренер «Пансерраикоса». Я подписал соглашение с клубом еще в прошлом месяце.

Мне предоставили машину и оплатили квартиру. Сейчас жду, когда будут готовы все документы для вылета в Грецию.

Когда появился вариант с «Пансерраикосом», то решили с супругой: «А почему нет?» Я хочу выйти из зоны комфорта и попробовать себя в новой лиге.

Греция – хорошая страна с неплохим чемпионатом. Есть четыре топ-клуба, которые играют в еврокубках. Хочется помочь «Пансерраикосу» попасть в первую восьмерку», – рассказал россиянин.

29-летний футболист летом покинул «Ростов ». В трех последних сезонах он выступал за «Факел ». Подробная статистика выступлений игрока – здесь .