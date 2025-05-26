Беленов покинул «Факел». Калинин возвращается в «Ростов» после аренды
Александр Беленов и Игорь Калинин покидают «Факел».
38-летний вратарь ушел из воронежского клуба в связи с истечением контракта, а 29-летний защитник возвращается в «Ростов» – истек срок действия арендного соглашения.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Калинин провел 23 матча и отметился 1 результативным пасом. Беленов в завершившемся розыгрыше чемпионата России вышел на поле 12 раз и пропустил 17 голов.
Кто выиграет Лигу конференций?3597 голосов
Бетис
Челси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Факела»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости