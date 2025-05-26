Беленов покинул «Факел». Калинин возвращается в «Ростов» после аренды

Александр Беленов и Игорь Калинин покидают «Факел».

38-летний вратарь ушел из воронежского клуба в связи с истечением контракта, а 29-летний защитник возвращается в «Ростов » – истек срок действия арендного соглашения.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Калинин провел 23 матча и отметился 1 результативным пасом. Беленов в завершившемся розыгрыше чемпионата России вышел на поле 12 раз и пропустил 17 голов.