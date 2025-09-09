40-летний Роналду забил в 8 из 9 последних игр за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду не забил только в одном из девяти последних матчей.

Португальский форвард сегодня с пенальти поразил ворота Венгрии в квалификации ЧМ-2026.

С учетом прошлого сезона у 40-летнего нападающего были результативные действия в каждой из 9 последних игр за «Аль-Наср » и Португалию. В семи из них он забил по голу, 6 сентября сделал дубль, еще в одном матче отдал голевую передачу.

