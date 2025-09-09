У Украины 1 победа в 5 последних матчах и 3 поражения. Сегодня – 1:1 с Азербайджаном

Сборная Украины выиграла лишь один из пяти последних матчей.

Команда тренера Сергея Реброва в гостях упустила победу над Азербайджаном (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026.

В пяти последних играх Украина по разу победила и сыграла вничью, а также потерпела три поражения.

В группе D отбора к чемпионату мира украинцы набрали 1 очко в двух матчах и занимают третье место, опережая азербайджанцев по дополнительным показателям. У Франции и Исландии, которые сегодня сыграют друг с другом, по три балла.