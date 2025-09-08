19

Зинченко должен выплатить 300 тысяч фунтов после проигранного суда по налогам

Александр Зинченко получил налоговый счет на сумму 300 000 фунтов после суда.

Защитник «Арсенала», арендованный «Ноттингем Форест», получил требование о выплате неуплаченного корпоративного налога от Управления по налоговым и таможенным сборам Его Величества (HMRC).

Подробности стали известны, когда на этой неделе компания «Украина 28», занимающаяся имиджевыми правами игрока, объявила о добровольной ликвидации. Компания распределяла часть доходов, полученных за футбольную карьеру украинца.

В феврале суд прекратил дело о ликвидации компании, так как представители Зинченко согласились выплатить штраф. Его точные суммы не разглашаются.

Защитник был единственным акционером до того, как в июле представитель Футбольной ассоциации Украины Артемий Рябов взял на себя управление компанией и сменил ее название на Ozir Ltd.

Кроме того, Александр получил от своих бухгалтеров счет на сумму 35 000 фунтов.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?10512 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Sun
logoАлександр Зинченко
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Украины по футболу
logoУАФ
logoНоттингем Форест
деньги
бизнес
logoАрсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Валуев о матче России и США: «Потеплением отношений это не станет. Европа должна сохранять роль злого полицейского и будет делать все, чтобы помешать нам вернуться в большой спорт»
через 2 минуты
«Спартак» – самый народный клуб в стране. Где бы мы ни играли, всегда наших болельщиков больше». Дмитриев о красно-белых
7 минут назад
Ловчев о сборной России: «Над нами словно смеются с этими постоянными дебютантами, списками по 50 человек. Половина вызванных игроков – не уровень сборной. Можно со двора собирать»
821 минуту назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия сыграет с Израилем, Хорватия примет Черногорию, Беларусь против Шотландии
2547 минут назад
Невилл, Азар, Кэмпбелл, Фабрегас, Туре, Оуэн, Эвра, Видич, ван дер Сар – в шорт-листе на включение в Зал славы АПЛ
34сегодня, 11:51
«Если бы в России было 100 Абрамовичей, она была бы другой страной. У нас знают только небылицы – про украл, а не сколько он сделал для РФ». Экс-губернатор Омской области Полежаев о бизнесмене
118сегодня, 11:31
Соболев выложил фото с грибами: «Выходной в лесу 😍🍄»
64сегодня, 11:25Фото
Товарищеский матч. «Спартак» сыграет с «МЛ Витебск» – лидером чемпионата Беларуси
20сегодня, 11:20
Депутат Свищев о матче России и США: «Надо проводить его в Москве, это культовое место. Но есть сомнения, что он состоится, хоккейную игру тоже хотели провести»
16сегодня, 11:11
Потерявший паспорт Ямаль вернулся в Испанию на частном самолете. RFEF связалась с властями Турции для решения проблемы
57сегодня, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
Экитике о конкуренции с Исаком в «Ливерпуле»: «Это удовольствие. Я постараюсь хорошо выступать, чтобы это было лишь проблемой тренера»
114 минут назад
«Аль-Наср» продаст Отавио «Аль-Кадисии». Клуб Роналду за 60 млн евро купил хавбека у «Порту» два года назад
323 минуты назад
Колосков о матче России и США: «Это был бы прорыв для футбола, реальный пример работы спортивной дипломатии. Американцы еще и сильный соперник, крепкий середняк»
143 минуты назад
Эдегор о критике от Адамса: «Меня не волнует, что говорят другие. Каждый может говорить то, что хочет, я не позволю этому повлиять на меня»
243 минуты назад
«Милан» получит 8 млн евро за Адли от «Аль-Шабаба». Контракт хавбека и агентские гонорары пока не согласованы окончательно (GdS)
158 минут назад
Юлманд возглавит «Байер». Клуб договорился с экс-тренером сборной Дании
59 минут назад
«ПСЖ» и Барколя обсуждают продление контракта до 2030 года. Его могут подписать осенью
2сегодня, 11:45
Тюкавин сможет сыграть со «Спартаком», скорее всего («РБ Спорт»)
10сегодня, 11:27
Товарищеский матч. Россия U21 принимает Саудовскую Аравию U23
1сегодня, 11:15Live
«Сосьедад» о Захаряне: «Арсен работает с командой и чувствует себя хорошо. Клуб оказывает ему всю необходимую поддержку»
9сегодня, 10:42