Александр Зинченко получил налоговый счет на сумму 300 000 фунтов после суда.

Защитник «Арсенала », арендованный «Ноттингем Форест », получил требование о выплате неуплаченного корпоративного налога от Управления по налоговым и таможенным сборам Его Величества (HMRC).

Подробности стали известны, когда на этой неделе компания «Украина 28», занимающаяся имиджевыми правами игрока, объявила о добровольной ликвидации. Компания распределяла часть доходов, полученных за футбольную карьеру украинца.

В феврале суд прекратил дело о ликвидации компании, так как представители Зинченко согласились выплатить штраф. Его точные суммы не разглашаются.

Защитник был единственным акционером до того, как в июле представитель Футбольной ассоциации Украины Артемий Рябов взял на себя управление компанией и сменил ее название на Ozir Ltd.

Кроме того, Александр получил от своих бухгалтеров счет на сумму 35 000 фунтов.