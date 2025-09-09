Шансы «Зенита» на титул – 36,2%, «Краснодара» – 24,3%, «Спартака» – 18,9%, «Динамо» – 14,6%, ЦСКА – 2,4% (CIES)

CIES дает «Зениту» самые высокие шансы на чемпионство.

Для оценки вероятности победы различных команд в Мир РПЛ Спортивный центр международных исследований использовал специальную модель, учитывающую «спортивные переменные» (данные о передачах на половине поля соперника), «экономические переменные» (суммы трансферных выплат) и «демографические переменные» (минуты, проведенные игроками на поле в прошлом сезоне, и спортивный уровень их матчей).

Первое место занял «Зенит » (вероятность победы – 36,2%), второе – «Краснодар » (24,3%), третье – «Спартак » (18,9%), четвертое – «Динамо» (14,6%), пятое – ЦСКА (2,4%), шестое – «Локомотив » (1,4%). Шансы каждого из оставшихся клубов не превышают 1%.